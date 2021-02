Interpello nazionale docente A027 per supplenza fino al 30 aprile, scadenza 12 febbraio (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Interpello nazionale per supplenza fino al 30.04.2021-classe di concorso A027-matematica e fisica-Scuola Secondaria di II° grado. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 10 febbraio 2021)peral 30.04.2021-classe di concorso-matematica e fisica-Scuola Secondaria di II° grado. L'articolo .

orizzontescuola : Interpello nazionale docente A027 per supplenza fino al 30 aprile, scadenza 12 febbraio - italiachemerita : MERITOCRAZIA ITALIA ???? informa... Agevolazioni | Agevolazioni fiscali | Credito d’imposta per locazione di immobil… - AgCultNews : Napoli, interpello per il direttore (ad interim) della Biblioteca Nazionale -