Instagram non vuole più Reels riciclati da TikTok (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Instagram Reels (immagine: Instagram)Stop ai contenuti riciclati da TikTok. Ecco cosa vuol dire Instagram con la nuova modifica del suo algoritmo responsabile della selezione dei Reels consigliati agli utenti. Se finora la maggior parte dei Reels pubblicati su Instagram provenivano dal social network rivale, ora la piattaforma di Menlo Park ha dischiarato guerra ai contenuti che mostrano la filigrana con il logo di TikTok. Il team di Instagram vuole spingere i suoi utenti a creare materiale originale attingendo alla libreria della musica e dei suoni creata dal portale apposta per i Reels. D'ora in poi tutti i contenuti che mostreranno immagini per lo più coperte da ...

