Il sacco virtuale per i pugili che si allenano in casa (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La chiusura prolungata dei centri sportivi ha trasformato appartamenti e terrazze nella casa del fitness, ma se è semplice trovare spazio per un tappetino da yoga, più complesso è mantenersi in allenamento per i pugili e gli appassionati del ramo abituati al sacco in palestra. Il rimedio però c'è ed è pure divertente, perché Liteboxer combina le sensazioni del ring con la musica per allenamenti ad alto ritmo, mirati a velocizzare i colpi, rafforzare la coordinazione e migliorare la concentrazione. Non c'è sabbia né acqua, bensì led, sensori e obiettivi da centrare per ricreare l'atmosfera di un incontro con lo sparring partner. A condurre le danze ci sono istruttori di lungo corso, che tramite app forniscono suggerimenti sui colpi da portare. Gli utenti possono scegliere il tipo di esercizi, la durata e la difficoltà, optando poi per ...

