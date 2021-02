Grande Fratello Vip 5, Andrea Zenga pensa ancora alla sua ex? (Di mercoledì 10 febbraio 2021) All’interno della Casa del GF Vip, finalmente, anche per Andrea Zenga è giunto il momento di aprirsi e confidarsi, infatti il ragazzo ha deciso di farlo soprattutto con Stefania Orlando con la quale ha deciso di dare adito alle sue ultime vicende sentimentali. Ovviamente, il personal trainer ha parlato della fine della sua storia con Alessandra Sgolastra, ma sebbene non siano emersi dei rilevanti particolari, il suo modo di raccontare la loro storia farebbe pensare ad altro. Siete curiosi di saperne di più? Bene, allora vi consigliamo di proseguire il nostro racconto! GF Vip 2020, le confessioni di Andrea Zenga Andrea Zenga è ancora single, mentre la sua ex, Alessandra Sgolastra, pare non abbia perso tempo e ha trovato un nuovo amore, un certo Luca ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 10 febbraio 2021) All’interno della Casa del GF Vip, finalmente, anche perè giunto il momento di aprirsi e confidarsi, infatti il ragazzo ha deciso di farlo soprattutto con Stefania Orlando con la quale ha deciso di dare adito alle sue ultime vicende sentimentali. Ovviamente, il personal trainer ha parlato della fine della sua storia con Alessandra Sgolastra, ma sebbene non siano emersi dei rilevanti particolari, il suo modo di raccontare la loro storia farebbere ad altro. Siete curiosi di saperne di più? Bene, allora vi consigliamo di proseguire il nostro racconto! GF Vip 2020, le confessioni disingle, mentre la sua ex, Alessandra Sgolastra, pare non abbia perso tempo e ha trovato un nuovo amore, un certo Luca ...

