Furto al centro d’accoglienza in disuso | denunciate quattro persone

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSorbo Serpico (Av) – Non si ferma la controffensiva posta in essere dal Comando Compagnia dei Carabinieri di Solofra per il contrasto ai reati predatori. A finire questa volta nella rete dell’Arma,(di età compresa tra i 30 ed i 65 anni e residenti nel capoluogo irpino)perché ritenute responsabili del reato diaggravato. I fatti si sono verificati ieri pomeriggio a Sorbo Serpico. Sfortunatamente per loro, l’azione delittuosa è stata notata da una persona che, a testimonianza dell’inestimabile valore aggiunto offerto dalla partecipazione della collettività al bene comune della sicurezza e della legalità, non ha esitato ad allertare il “112”. Ricevuta la segnalazione, i militari in servizio alla Centrale Operativa hanno subito disposto l’invio di una ...

