Foibe, la vergogna delle onorificenze a Tito: questo è il "ricordo" da cancellare subito (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Foibe e il massacro compiuto da Tito. Il Giorno del ricordo rinnova dolore e rabbia ma rinsalda la memoria di una strage perpetrata a danno degli italiani, in quanto italiani. Un eccidio scolpito a caratteri di sangue nella storia nazionale che, troppo a lungo, è stata occultata. Rinnegata. Taciuta. Con l'ipocrisia della sinistra che prosegue nella sua opera di mistificazione e silenzio. Ostentando, a fronte dell'orrore delle Foibe, tributi e onorificenze a Togliatti: a cui va addebitata la responsabilità morale della tragedia. L'omaggio di strade, targhe e Titoli intestati al maresciallo Tito, responsabile politico di quel massacro. Un eccidio che ha sconvolto tutto il Paese e colpito indelebilmente un'intera comunità. Che ha costretto al doloroso ...

