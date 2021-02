**Ex Ilva: sindacati, sciopero il 24 in assenza di convocazione ministeriale** (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "In assenza di una convocazione ministeriale che faccia chiarezza sul futuro occupazionale, ambientale e industriale del gruppo ArcelorMittal, Fim, Fiom, Uilm, Ugl proclamano 24 ore di sciopero per la giornata del 24 febbraio 2021". E' quanto si legge in una nota congiunta dei sindacati di Taranto al termine del consiglio di fabbrica convocato da ArcelorMittal per illustrare il piano industriale presentato a Roma il 12 gennaio 2021 alle segreterie nazionali. Il sindacato preso atto della modifica organizzativa unilaterale da parte dell'azienda "che comporterebbe di fatto un esubero strutturale e modifiche ai vigenti accordi integrativi", ha abbandonato il tavolo di confronto vista l'indisponibilità di ArcelorMittal ad entrare nel merito delle rivendicazioni sopra riportate. "Per tali ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Indi unaministeriale che faccia chiarezza sul futuro occupazionale, ambientale e industriale del gruppo ArcelorMittal, Fim, Fiom, Uilm, Ugl proclamano 24 ore diper la giornata del 24 febbraio 2021". E' quanto si legge in una nota congiunta deidi Taranto al termine del consiglio di fabbrica convocato da ArcelorMittal per illustrare il piano industriale presentato a Roma il 12 gennaio 2021 alle segreterie nazionali. Il sindacato preso atto della modifica organizzativa unilaterale da parte dell'azienda "che comporterebbe di fatto un esubero strutturale e modifiche ai vigenti accordi integrativi", ha abbandonato il tavolo di confronto vista l'indisponibilità di ArcelorMittal ad entrare nel merito delle rivendicazioni sopra riportate. "Per tali ...

