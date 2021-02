Enel, la Cassazione sul processo alla centrale di Brindisi: “Copertura carbonili era unica via, ma imputati non potevano impegnare risorse” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La dispersione di polveri di carbone dalla centrale Enel Federico II di Brindisi è un fatto assodato. Le conseguenze per le coltivazioni di frutta e verdura vicine non sono state messe in dubbio. E anche la circostanza che l’unica soluzione al problema fosse la Copertura dei carbonili è ormai un dato di fatto. Lo certificano le motivazioni della Corte di Cassazione che a ottobre ha annullato con rinvio le condanne e i risarcimenti del processo che si è celebrato a Brindisi. Si dovrà però tornare in appello per una nuova valutazione dettagliata delle accuse, soprattutto in merito alla responsabilità dei manager che secondo i giudici non avrebbero avuto alcun potere effettivo per disporre i dovuti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La dispersione di polveri di carbone dFederico II diè un fatto assodato. Le conseguenze per le coltivazioni di frutta e verdura vicine non sono state messe in dubbio. E anche la circostanza che l’soluzione al problema fosse ladeiè ormai un dato di fatto. Lo certificano le motivazioni della Corte diche a ottobre ha annullato con rinvio le condanne e i risarcimenti delche si è celebrato a. Si dovrà però tornare in appello per una nuova valutazione dettagliata delle accuse, soprattutto in meritoresponsabilità dei manager che secondo i giudici non avrebbero avuto alcun potere effettivo per disporre i dovuti ...

MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Enel, la Cassazione sul processo alla centrale di Brindisi: “Copertura carbonili era unica via, ma imputati non poteva… - PaoloX68 : RT @fattoquotidiano: Enel, la Cassazione sul processo alla centrale di Brindisi: “Copertura carbonili era unica via, ma imputati non poteva… - fattoquotidiano : Enel, la Cassazione sul processo alla centrale di Brindisi: “Copertura carbonili era unica via, ma imputati non pot… - Noovyis : (Enel, la Cassazione sul processo alla centrale di Brindisi: “Copertura carbonili era unica via, ma imputati non po… -

Ultime Notizie dalla rete : Enel Cassazione Distanza traliccio: ultime sentenze

Cassazione civile sez. II, 27/10/2008, n.25837 La installazione di un traliccio porta antenne sul ... 2050 c.c.; pertanto, ai sensi di tale norma, dei danni subiti dall'Enel per avere dovuto procedere ...

Trattenuta sindacale: ultime sentenze

Cassazione civile sez. lav., 03/02/2004, n.1968 Sindacato non firmatario del contratto collettivo ... 28 Statuto dei lavoratori l'applicazione da parte dell'Enel della sanzione della sospensione della ...

Enel, la Cassazione sul processo alla centrale di Brindisi: “Copertura carbonili era unica via, ma… Il Fatto Quotidiano Omicidio Rostagno. Un delitto voluto da Cosa nostra

Furono tentati dalla mafia tentativi a zittirlo attraverso l’editore della tv dove Rostagno, giornalista intelligente e caparbio, dove di fatto faceva da direttore, un ridimensionamento dell’attività ...

civile sez. II, 27/10/2008, n.25837 La installazione di un traliccio porta antenne sul ... 2050 c.c.; pertanto, ai sensi di tale norma, dei danni subiti dall'per avere dovuto procedere ...civile sez. lav., 03/02/2004, n.1968 Sindacato non firmatario del contratto collettivo ... 28 Statuto dei lavoratori l'applicazione da parte dell'della sanzione della sospensione della ...Furono tentati dalla mafia tentativi a zittirlo attraverso l’editore della tv dove Rostagno, giornalista intelligente e caparbio, dove di fatto faceva da direttore, un ridimensionamento dell’attività ...