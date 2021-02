Due arresti e una denuncia dopo controlli antidroga

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma – Nelle ultime ore, a seguito di una serie di attivita’, i Carabinieri del Gruppo di Roma hanno arrestato due persone eto una terza, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In via Recanati, all’incrocio con via Morrovalle, i Carabinieri della Stazione Roma San Basilio hanno arrestato un 34enne romano, senza occupazione e con precedenti, sorpreso mentre nascondeva una bustina, contenente 8 dosi di cocaina, dietro un muretto ai margini della carreggiata. La droga e’ stata recuperata e sequestrata mentre l’arrestato e’ stato portato e trattenuto in caserma, in attesa del rito direttissimo. In via Palmiro Togliatti, invece, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Tre Teste hanno arrestato un 52enne romano, gia’ noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di un panetto di hashish, del peso di 120 g, ...