Draghi e svolta pro-Ue della Lega I tassi dei Btp decennali sotto 0,5% (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Continua l'apertura di credito del mercato nei confronti del governo in fieri capitanato da Mario Draghi, una personalità talmente autorevole che da sola rappresenta una "garanzia" agli occhi della comunità degli investitori internazionali. Mentre lo spread è stabile sotto quota 95 punti base, il livello più basso da cinque anni (da quando l'ex presidente della Bce

