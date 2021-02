Dallas abolisce l' inno | l' Nba non ci sta | ' Si deve eseguire prima delle partite'

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tra il silenzio generale i Mavericks, su precisa indicazione del proprietario Mark Cuban, in questa stagione dai connotati surreali hanno deciso di non suonare l'americano nel prepartita, come da ...

Gazzetta_NBA : Rivoluzione a #Dallas, #MarkCuban abolisce l’inno Usa prima delle partite dei suoi #DallasMavericks -

Tra il silenzio generale i Mavericks, su precisa indicazione del proprietario Mark Cuban, in questa stagione dai connotati surreali hanno deciso di non suonare l'inno americano nel prepartita, come da ...Senza spiegazioni il focoso proprietario della squadra texana ha cancellato (ormai da 13 gare) la tradizione della Nba e degli altri sport stelle e strisce di eseguire Star-Spangled Banner prima dell' ...