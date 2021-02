Covid India | nessun decesso a Nuova Delhi | prima volta da maggio

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Per lada, non sono stati registrati ieri adecessi attribuibili al-19. I casi totali di contagio registrati nella capitale sono stati finora 636.260, comprensivi dei 100 nuovi delle ultime 24 ore. I decessi complessivi dall’inizio della pandemia, sempre relativi alla città, sono stati 10.882. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

...(limitatamente alle nazioni che hanno oltrepassato i due milioni di casi) prosegue con l'India (10,... Menù 1: Oms, Covid - 17% nuovi casi nel mondo in una settimana 3,1 milioni di contagi, il livello ... Per la prima volta da maggio, non sono stati registrati ieri a Nuova Delhi decessi attribuibili al Covid-19. I casi totali di contagio registrati nella capitale sono stati finora 636.260 ...