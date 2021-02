Cordoba e la sfida Venezia: 'Emozionato come la prima volta all'Inter' (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ivan Cordoba torna in Italia. L'ex difensore dell'Inter, in nerazzurro dal 2000 al 2012 e nella rosa della corazzata di Mourinho che vinse il Triplete, entra a far parte del Venezia come socio del ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ivantorna in Italia. L'ex difensore dell', in nerazzurro dal 2000 al 2012 e nella rosa della corazzata di Mourinho che vinse il Triplete, entra a far parte delsocio del ...

sportli26181512 : Cordoba e la sfida Venezia: 'Emozionato come la prima volta all'Inter': Cordoba e la sfida Venezia: 'Emozionato com… - Gazzetta_it : Venezia, Cordoba entra in società: 'Emozionato per la nuova sfida' - AndreaInterNews : RT @internewsit: Cordoba: «Enorme grazie all'Inter, sempre! Ma oggi inizia una nuova sfida» - - internewsit : Cordoba: «Enorme grazie all'Inter, sempre! Ma oggi inizia una nuova sfida» - -