Controlli a tappeto negli allevamenti bufalini, Polizia Metropolitana denuncia 15 imprenditori (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Controlli a tappeto negli allevamenti bufalini del Casertano sono stati realizzati dalla Polizia Metropolitana di Napoli con il coordinamento della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. Nel mirino la gestione illecita dei liquami di allevamento e altri reati ambientali da parte di allevamenti ubicati nei comuni casertani di Pietramelara, Formicola, Pontelatone, Baia e Latina e Alife. Al termine dei Controlli sono stati denunciati quindici allevatori di altrettante aziende ispezionate per reati di gestione illecita dei rifiuti speciali, inquinamento e scarichi idrici abusivi, abusivismo edilizio, gestione illecita degli effluenti di allevamento, violazioni alla ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta –del Casertano sono stati realizzati dalladi Napoli con il coordinamento della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. Nel mirino la gestione illecita dei liquami di allevamento e altri reati ambientali da parte diubicati nei comuni casertani di Pietramelara, Formicola, Pontelatone, Baia e Latina e Alife. Al termine deisono statiti quindici allevatori di altrettante aziende ispezionate per reati di gestione illecita dei rifiuti speciali, inquinamento e scarichi idrici abusivi, abusivismo edilizio, gestione illecita degli effluenti di allevamento, violazioni alla ...

CorriereCitta : Controlli a tappeto a Roma: droga nascosta nella scatola delle scarpe e dietro un muro, i dettagli - CronacheMc : Summit in prefettura dopo i casi di variante inglese e il primo week end giallo con assembramenti: «Nel precedente… - CronacheMc : Summit in prefettura dopo i casi di variante inglese e il primo week end giallo con troppi assembramenti: «Nel prec… - siracusa2000 : #Siracusa. Controlli a tappeto dei Carabinieri sulle strade cittadine, sanzioni per 8 mila euro… - pameladiverona : RT @g_brescia: #BacinoDeiRegiLagni Controllate 66 attività, 9 sequestri, denunciate 29persone, 21sanzioni (quasi 100mila€). Ecco i risultat… -