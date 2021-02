Borse 10 febbraio, mercati deboli. Unicredit, rosso da 2,8 miliardi nel 2020 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Borse 10 febbraio. Seconda seduta debole per i mercati. Piazza Affari ha lasciato per strada lo 0,15 per centro. MILANO – Borse 10 febbraio. Seconda sessione debole per i mercati del Vecchio Continente. Le varianti e i ritardi sui vaccini (con la conseguente proroga delle restrizioni) continuano a pesare sui listini che anche in questa seduta hanno avuto il segno meno. Continua a frenare anche Piazza Affari, alla seconda chiusura in rosso di febbraio. Per Milano il cambio di passo, però, potrebbe essere alle porte. Due giorni, i prossimi, difficili prima di una ripresa che dovrebbe arrivare in concomitanza con il giuramento del governo Draghi e con il programma illustrato in Parlamento. Borse 10 febbraio, ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 11 febbraio 2021)10. Seconda seduta debole per i. Piazza Affari ha lasciato per strada lo 0,15 per centro. MILANO –10. Seconda sessione debole per idel Vecchio Continente. Le varianti e i ritardi sui vaccini (con la conseguente proroga delle restrizioni) continuano a pesare sui listini che anche in questa seduta hanno avuto il segno meno. Continua a frenare anche Piazza Affari, alla seconda chiusura indi. Per Milano il cambio di passo, però, potrebbe essere alle porte. Due giorni, i prossimi, difficili prima di una ripresa che dovrebbe arrivare in concomitanza con il giuramento del governo Draghi e con il programma illustrato in Parlamento.10, ...

