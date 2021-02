Arabia Saudita, libera dopo mille giorni di carcere Loujain al-Hathloul: anche grazie a lei le donne saudite possono guidare (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Era detenuta a Riad dal maggio 2018 insieme ad altre attiviste. E ora, dopo mille giorni passati in carcere, la nota attivista Saudita per i diritti umani Loujain al-Hathloul, 31 anni è stata liberata. La sua incarcerazione è stata oggetto di condanna da parte della comunità internazionale. Lo scorso ottobre iniziò uno sciopero della fame, durato diverse settimane, per protestare contro le sue condizioni di detenzione. A novembre la sua famiglia ha reso noto che sarebbe stata deferita davanti ad un tribunale per reati di terrorismo. Loujain si è sempre battuta per il diritto delle saudite a guidare, concesso un mese dopo il suo arresto. La sua liberazione è stata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Era detenuta a Riad dal maggio 2018 insieme ad altre attiviste. E ora,passati in, la nota attivistaper i diritti umanial-, 31 anni è statata. La sua incarcerazione è stata oggetto di condanna da parte della comunità internazionale. Lo scorso ottobre iniziò uno sciopero della fame, durato diverse settimane, per protestare contro le sue condizioni di detenzione. A novembre la sua famiglia ha reso noto che sarebbe stata deferita davanti ad un tribunale per reati di terrorismo.si è sempre battuta per il diritto delle, concesso un meseil suo arresto. La suazione è stata ...

