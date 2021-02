Waffles + Mochi è la serie Netflix per bambini con Michelle Obama

(Di martedì 9 febbraio 2021) Se l’ex presidente Barack è appena stato attesissimo ospite della scorsa puntata di Che tempo che fa di Fabio Fazio, la consortenon sta certo a guardare. Sarà la protagonista di una nuovache sbarcherà nelle prossime settimane su, rivolta aiin età prescolare. L’ex first lady è anche produttrice con la Higher Ground, società fondata con il marito e che proprio con la piattaforma di streaming ha un accordo quadro per la produzione di documentari, film e show in esclusiva. Attraverso il nuovo progetto,porterà avanti un impegno che ha le è stato particolarmente a cuore durante gli otto anni alla Casa bianca, ovvero la sensibilizzazione verso una cultura alimentare più ...

Ultime Notizie dalla rete : Waffles Mochi

Il 16 marzo su Netflix arriva "" , serie per tutta la famiglia con la partecipazione di Michelle Obama . Composta da dieci episodi, porterà gli spettatori alla scoperta di ricette da tutto il mondo. La serie segue le ...Si chiama, è composta da 10 episodi e cerca di insegnare, in maniera colorata e divertente, ai bambini i segreti per un'alimentazione corretta ed equilibrata, battaglia per la quale ...Netflix annuncia Waffles + Mochi, la nuova serie originale prescolare con la partecipazione di Michelle Obama.L’ex first lady Michelle Obama è la protagonista di uno show di pupazzi Waffles + Mochi che viaggiano per il mondo alla scoperta delle varie tradizioni culinarie e, soprattutto, di una sana cultura al ...