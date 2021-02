Un 2021 “elettrizzante” per Peugeot con due nuovi modelli (Di martedì 9 febbraio 2021) Per Peugeot il 2021 è un anno speciale e il Marchio del leone vuole celebrarlo completando ulteriormente la già rinnovata gamma di modelli: nuovi lanci di prodotti che porteranno l’elettrificazione e le prestazioni in nuovi territori. Nel corso della sua storia, Peugeot ha attribuito grande importanza alla sua gamma di veicoli commerciali, anche perchè hanno contribuito attivamente allo sviluppo delle economie dei Paesi. Consapevole dei grandi cambiamenti in atto nella movimentazione dei beni e dell’importanza di garantire una qualità dell’aria ottimale nelle città per combattere i cambiamenti climatici, la Casa del Leone ha deciso di offrire almeno una versione elettrificata su ciascun modello della sua gamma di veicoli commerciali leggeri entro la fine di quest’anno.Questo progetto ... Leggi su ildenaro (Di martedì 9 febbraio 2021) Perilè un anno speciale e il Marchio del leone vuole celebrarlo completando ulteriormente la già rinnovata gamma dilanci di prodotti che porteranno l’elettrificazione e le prestazioni interritori. Nel corso della sua storia,ha attribuito grande importanza alla sua gamma di veicoli commerciali, anche perchè hanno contribuito attivamente allo sviluppo delle economie dei Paesi. Consapevole dei grandi cambiamenti in atto nella movimentazione dei beni e dell’importanza di garantire una qualità dell’aria ottimale nelle città per combattere i cambiamenti climatici, la Casa del Leone ha deciso di offrire almeno una versione elettrificata su ciascun modello della sua gamma di veicoli commerciali leggeri entro la fine di quest’anno.Questo progetto ...

