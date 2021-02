Se ne va Franco Marini, il “lupo marsicano” con la Dc nel cuore. Il video (Di martedì 9 febbraio 2021) Se ne va Franco Marini, il “lupo marsicano” con la Dc nel cuore Roma, 9 feb. (askanews) – Franco Marini, detto “il lupo marsicano”, nacque nel 1933 in un piccolo paese in provincia dell’Aquila, San Pio delle Camere. Laureato in giurisprudenza, Marini si iscrisse giovanissimo alla Democrazia cristiana e dopo il servizio militare come ufficiale degli alpini iniziò a lavorare nella Cisl, dove una lunga carriera all’ombra di Giulio Pastore lo portò fino al vertice. Nel 1991 aveva ereditato da Carlo Donat Cattin la corrente della sinistra Dc, passando dalla segreteria del sindacato al governo Andreotti che lo volle ministro del Lavoro. Nel 1992 era entrato in Parlamento e aveva seguito la Dc nella sua trasformazione in ... Leggi su formiche (Di martedì 9 febbraio 2021) Se ne va, il “” con la Dc nelRoma, 9 feb. (askanews) –, detto “il”, nacque nel 1933 in un piccolo paese in provincia dell’Aquila, San Pio delle Camere. Laureato in giurisprudenza,si iscrisse giovanissimo alla Democrazia cristiana e dopo il servizio militare come ufficiale degli alpini iniziò a lavorare nella Cisl, dove una lunga carriera all’ombra di Giulio Pastore lo portò fino al vertice. Nel 1991 aveva ereditato da Carlo Donat Cattin la corrente della sinistra Dc, passando dalla segreteria del sindacato al governo Andreotti che lo volle ministro del Lavoro. Nel 1992 era entrato in Parlamento e aveva seguito la Dc nella sua trasformazione in ...

EnricoLetta : Profonda tristezza per la notizia della scomparsa di Franco #Marini. Tanti pensieri, tanti ricordi. Un grande protagonista. Un grande amico. - nzingaretti : Ci ha lasciato Franco Marini. Un grande Italiano. Instancabile combattente a difesa di futuro e diritti lavoratori… - repubblica : Addio a Franco Marini, dalla Cisl al governo una vita per la politica - CislNazionale : RT @FurlanAnnamaria: La scomparsa di Franco #Marini è una notizia che ci addolora profondamente. È stato e resterà sempre per la @CislNazio… - GiulioTerzi : Addio a Franco Marini, politico e sindacalista -