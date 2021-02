Rai, nuovo terremoto: a Viale Mazzini nessuno rivela il compenso di Scanzi a “Cartabianca” (Di martedì 9 febbraio 2021) Il compenso che la Rai dà ad Andrea Scanzi, unico giornalista opinionista pagato a Cartabianca, rimane un segreto. Viale Mazzini non risponde alla precisa domanda rivolta dal segretario della Vigilanza Michele Anzaldi di Italia Viva. Era stato lui ad avere presentato l’interrogazione. Scanzi pagato , in buona sostanza, per gettare discredito sul centrodestra, come ben sa chi segue il programma e i suoi interventi “pagati” da mamma Rai. Mai un intervento sobrio. Per questo irrita la parzialità e la totale assenza di pluralismo “a gettone”. Rai, segreto sul compenso di Scanzi a “Cartabianca” Anzaldi ne fa una questione di metodo. L’opacità lascia di stucco. “La risposta che la Rai ha inviato in Vigilanza alla mia interrogazione su ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 9 febbraio 2021) Ilche la Rai dà ad Andrea, unico giornalista opinionista pagato a, rimane un segreto.non risponde alla precisa domanda rivolta dal segretario della Vigilanza Michele Anzaldi di Italia Viva. Era stato lui ad avere presentato l’interrogazione.pagato , in buona sostanza, per gettare discredito sul centrodestra, come ben sa chi segue il programma e i suoi interventi “pagati” da mamma Rai. Mai un intervento sobrio. Per questo irrita la parzialità e la totale assenza di pluralismo “a gettone”. Rai, segreto suldia “” Anzaldi ne fa una questione di metodo. L’opacità lascia di stucco. “La risposta che la Rai ha inviato in Vigilanza alla mia interrogazione su ...

ENRICO27218318 : RT @SecolodItalia1: Rai, nuovo terremoto: a Viale Mazzini nessuno rivela il compenso di Scanzi a “Cartabianca” - SecolodItalia1 : Rai, nuovo terremoto: a Viale Mazzini nessuno rivela il compenso di Scanzi a “Cartabianca” - cultura_societa : La Caserma, il reality dove i ragazzi diventano reclute Un format molto simile a quello del “Collegio” per questo… - SMSNEWSOFFICIAL : “I Campioni di domani”, il nuovo talent show di nove puntate dedicato ai giovani atleti italiani, in onda tutti i g… - MontiFrancy82 : “I Campioni di domani”, il nuovo talent show di nove puntate dedicato ai giovani atleti italiani, in onda tutti i g… -