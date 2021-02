Puglia come la Lombardia, errore nei dati: da lunedì potrebbe tornare gialla (Di martedì 9 febbraio 2021) Puglia in fascia gialla. come era accaduto per la Lombardia anche nel caso della Puglia ci sarebbe stato un errore nei numeri trasmessi la settimana passata alla Cabina di regia. E dunque se venerdì 12 febbraio i nuovi dati confermeranno lo scenario compatibile con l’area a rischio più basso, da lunedì 15 febbraio la regione presieduta da Michele Emiliano lascerà la zona arancione per passare a quella gialla. Molto più di un’ipotesi, visto che la regione aveva già sette giorni fa numeri da area gialla, com’è emerso dalle valutazioni della Cabina di regia, oggi riunita in via straordinaria proprio per analizzare la situazione della Puglia dopo la segnalazione di un errore nei calcoli ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 9 febbraio 2021)in fasciaera accaduto per laanche nel caso dellaci sarebbe stato unnei numeri trasmessi la settimana passata alla Cabina di regia. E dunque se venerdì 12 febbraio i nuoviconfermeranno lo scenario compatibile con l’area a rischio più basso, da15 febbraio la regione presieduta da Michele Emiliano lascerà la zona arancione per passare a quella. Molto più di un’ipotesi, visto che la regione aveva già sette giorni fa numeri da area, com’è emerso dalle valutazioni della Cabina di regia, oggi riunita in via straordinaria proprio per analizzare la situazione delladopo la segnalazione di unnei calcoli ...

