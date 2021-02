Pirlo: “Se riesco a vincere quello che ha vinto lui potete paragonarmi ad Allegri” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, ha parlato così a Rai1 dopo il pari con l’Inter, soprattutto alla luce del paragone con Massimiliano Allegri: “Fa molto piacere. Se devo vincere quello che ho vinto lui potete chiamarmi tranquillamente Allegriano. Non è un problema: sto facendo ogni partita in maniera diversa, oggi siamo stati molto bravi. L’Inter non ha quasi mai tirato in porta e Handanovic è stato il migliore in campo”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Andrea, tecnico della Juventus, ha parlato così a Rai1 dopo il pari con l’Inter, soprattutto alla luce del paragone con Massimiliano: “Fa molto piacere. Se devoche holuichiamarmi tranquillamenteano. Non è un problema: sto facendo ogni partita in maniera diversa, oggi siamo stati molto bravi. L’Inter non ha quasi mai tirato in porta e Handanovic è stato il migliore in campo”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

