Ora legale addio? E’ arrivata la decisione ufficiale da parte dell’Italia

(Di martedì 9 febbraio 2021) Quest’anno manderemo avanti le lancette Domenica 29 Marzo, e da quel giorno le giornate appariranno più lunghe. Ma sarà per l’Ultima Volta? Il cambio verrà sospeso e l’ora rimarrà permanente? C'è un colpo di scena per quanto riguarda l'ABOLIZIONE del Cambio tra Ora Solare e Ora: è infattida poco ladell'ITALIA, e sta già facendo discutere. L’Italia ha detto.. (Continua..) NO! Nel nostro Paese infatti resterà ancora in vigore il doppio orario: il governo italiano ha depositato a Bruxelles una richiesta formale per mantenere intatta la situazione attuale, senza variazioni. Il governo Conte bis non ha presentato modifiche al documento. Questo significa che tutto rimane inalterato. L'Unione Europea ha abolito l'obbligo per i vari Paesi membri di passare da un'ora all'altra: ogni stato dunque sarà ...