Mulè “Il centrodestra rimane unito” (Di martedì 9 febbraio 2021) “Il centrodestra responsabilmente si mette a disposizione del Paese, quella di Fratelli d’Italia non è una posizione contraria, ma di sentinella”. Lo dice il deputato di Forza Italia Giorgio Mulè, in merito alla possibile nascita del Governo Draghi. sfe/sat/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 9 febbraio 2021) “Ilresponsabilmente si mette a disposizione del Paese, quella di Fratelli d’Italia non è una posizione contraria, ma di sentinella”. Lo dice il deputato di Forza Italia Giorgio, in merito alla possibile nascita del Governo Draghi. sfe/sat/red su Il Corriere della Città.

Italpress : Mulè “Il centrodestra rimane unito” - CorriereCitta : Mulè “Il centrodestra rimane unito” - Ross27383478 : RT @Danireport: Sono divisi. Governo Draghi, Mulè (FI): “Centrodestra diviso per le consultazioni? In Parlamento siamo gruppi politici dif… - Rocco_italiano2 : - dariochierchia : RT @Danireport: Sono divisi. Governo Draghi, Mulè (FI): “Centrodestra diviso per le consultazioni? In Parlamento siamo gruppi politici dif… -

Ultime Notizie dalla rete : Mulè centrodestra Governo, Mulé (Fi): il tema immediato è il piano vaccinale

... ci presenteremo insieme nelle grandi città: Roma, Torino, Bologna, Napoli ovunque si voterà staremo insieme perché questo centrodestra sa fare sintesi e rimanere unito perché ha nella condivisione ...

Governo, Mulè (Fi): andiamo convinti ad ascoltare Draghi

E sul fatto che il centrodestra andrà diviso, Mulè ha aggiunto: 'In Parlamento c è una coalizione ed è giusto ci sia una pluralità di sensibilità diverse e data la situazione è giusto che il ...

Governo, Mulé (Fi): il tema immediato è il piano vaccinale Tiscali.it ... ci presenteremo insieme nelle grandi città: Roma, Torino, Bologna, Napoli ovunque si voterà staremo insieme perché questosa fare sintesi e rimanere unito perché ha nella condivisione ...E sul fatto che ilandrà diviso,ha aggiunto: 'In Parlamento c è una coalizione ed è giusto ci sia una pluralità di sensibilità diverse e data la situazione è giusto che il ...