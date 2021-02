Mostre: Regione Lazio, riapre al pubblico ‘Robotizzati. Esperimenti di moda’ (Di martedì 9 febbraio 2021) Il WeGil di Roma, l’hub culturale della Regione Lazio nel quartiere Trastevere, riapre le porte al pubblico, come previsto dal Dpcm del 14 gennaio che permette la riapertura dei musei nelle regioni in fascia gialla. Per l’occasione, viene prorogata fino al 26 febbraio ‘Robotizzati. Esperimenti di moda’, la mostra-performance ideata e curata da Stefano Dominella con la direzione artistica di Guillermo Mariotto, promossa dalla Regione Lazio, realizzata da Laziocrea e con il patrocinio di Unindustria – Unione degli Industriali e delle Imprese del Lazio. Si tratta del primo progetto espositivo che unisce arte, tecnologia, moda e robot e che ripercorre l’influenza che la cultura dei mecha giapponesi ha ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 9 febbraio 2021) Il WeGil di Roma, l’hub culturale dellanel quartiere Trastevere,le porte al, come previsto dal Dpcm del 14 gennaio che permette la riapertura dei musei nelle regioni in fascia gialla. Per l’occasione, viene prorogata fino al 26 febbraiodi, la mostra-performance ideata e curata da Stefano Dominella con la direzione artistica di Guillermo Mariotto, promossa dalla, realizzata dacrea e con il patrocinio di Unindustria – Unione degli Industriali e delle Imprese del. Si tratta del primo progetto espositivo che unisce arte, tecnologia, moda e robot e che ripercorre l’influenza che la cultura dei mecha giapponesi ha ...

