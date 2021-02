Lega, svolta europeista anche a Bruxelles: difende Draghi dai sovranisti tedeschi (Di martedì 9 febbraio 2021) La Lega e Mario Draghi, una storia d’amore iniziata con l’endorsement europeista a sorpresa del leader Matteo Salvini durante le consultazioni e che ora arriva fino a Bruxelles. Per capire che la giravolta del Carroccio sia ormai internazionale, basta vedere come si è concluso il battibecco tra il leader dei sovranisti europei del gruppo Id (Identità e democrazia), il leghista Marco Zanni, e il suo vice tedesco di Afd Joerg Meuthen. Nessuno tocchi Mario Draghi Tutto inizia con Meuthen che accusa il premier incaricato Mario Draghi di essere “un brutto scherzo”. Non solo: è “il grande maestro in materia di debiti che viene per far spendere agli italiani i tanti miliardi del Recovery Fund”. Pochi minuti dopo viene gelato dal presidente Zanni: “Se qualcuno all’estero ... Leggi su tpi (Di martedì 9 febbraio 2021) Lae Mario, una storia d’amore iniziata con l’endorsementa sorpresa del leader Matteo Salvini durante le consultazioni e che ora arriva fino a. Per capire che la giravolta del Carroccio sia ormai internazionale, basta vedere come si è concluso il battibecco tra il leader deieuropei del gruppo Id (Identità e democrazia), il leghista Marco Zanni, e il suo vice tedesco di Afd Joerg Meuthen. Nessuno tocchi MarioTutto inizia con Meuthen che accusa il premier incaricato Mariodi essere “un brutto scherzo”. Non solo: è “il grande maestro in materia di debiti che viene per far spendere agli italiani i tanti miliardi del Recovery Fund”. Pochi minuti dopo viene gelato dal presidente Zanni: “Se qualcuno all’estero ...

