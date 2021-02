Il punto sulla B – L’Empoli tiene a distanza il Monza, in coda vince l’Ascoli (Di martedì 9 febbraio 2021) Dopo la 21ª giornata, resta invariato a 6 punti il distacco in classifica fra la prima e le seconde. Nelle retrovie risale l’Ascoli. Il punto sulla Serie BIn pochi giorni la Serie B vivrà ben 2 giornate: appena conclusa la 21ª, si disputa già oggi il grosso delle gare della 22ª. Il punto sulla Serie B: L’Empoli di Alessio Dionisi mantiene inalterato in vetta il vantaggio di 6 lunghezze sulle 3 inseguitrici Monza, Chievo e Salernitana. I toscani hanno infatti pareggiato 1-1 il confronto diretto del Brianteo: azzurri in vantaggio con il bomber Mancuso, pari ospite siglato da Kevin-Prince Boateng nella ripresa su calcio di rigore. Nell’altro confronto diretto per l’alta classifica non si fanno male nemmeno i clivensi e i campani, che pareggiano 1-1 al ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 febbraio 2021) Dopo la 21ª giornata, resta invariato a 6 punti il distacco in classifica fra la prima e le seconde. Nelle retrovie risale. IlSerie BIn pochi giorni la Serie B vivrà ben 2 giornate: appena conclusa la 21ª, si disputa già oggi il grosso delle gare della 22ª. IlSerie B:di Alessio Dionisi maninalterato in vetta il vantaggio di 6 lunghezze sulle 3 inseguitrici, Chievo e Salernitana. I toscani hanno infatti pareggiato 1-1 il confronto diretto del Brianteo: azzurri in vantaggio con il bomber Mancuso, pari ospite siglato da Kevin-Prince Boateng nella ripresa su calcio di rigore. Nell’altro confronto diretto per l’alta classifica non si fanno male nemmeno i clivensi e i campani, che pareggiano 1-1 al ...

