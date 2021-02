Il programma Draghi | scuola | Fisco | Europa e tre grandi riforme

(Di martedì 9 febbraio 2021) “Far uscire l’Italia dalla depressione psicologica ed economica”. Questo l’obiettivo di Marioche a Montecitorio ha dato il via al secondo giro di consultazioni incontrando le componenti dei gruppi Misti di Camera e Senato e le Autonomie. Dallaal, passando per la riforma della giustizia e della burocrazia,ha illustrato ai partiti le linee principali deldi governo. Si tratta di diversi punti – o meglio macro aree – che il presidente incaricato ha elencato alle delegazioni. “Ha parlato molto lui e c’è stato poco spazio per le domande da parte nostra”, dice un parlamentare appena uscito dal colloquio con il professore. Un colloquio in cuiha disegnato undi ampio respiro compreso l’obiettivo di maxi ...

Quasi pensando, o forse sognando, di essere il presidente del Consiglio (per ora incaricato) di un Paese "normale", Mariocambia passo. Non più silente come nel primo giro di consultazioni, ...Oggiha un compito più difficile, che deve basarsi sulin una cornice europeista e atlantista". Una sintesi non semplice, dunque, che potrebbe richiedere qualche giorno in più del ...5 emergenze da affrontare subito e 3 riforme da realizzare. L'agenda di Draghi parte dalla scuola e dalla campagna vaccinale. Per arrivare al lavoro, imprese, Pubblica Amministrazione, Giustizia e Fis ...Grillo contro Casaleggio e Crimi (Corriere della Sera, pag. 2-8). Nel programma di governo scuola anche a giugno e uno sprint sui vaccini. Lo stupero di Draghi per i diktat dei partiti che non ...