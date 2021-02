Il caso Casadilego e della memoria corta di Ernesto Assante

Leggi su optimagazine

(Di martedì 9 febbraio 2021) Giorni fa leggevo su Facebook un interessante post di Umberto Palazzo, cantautore, dj e agitatore culturale che vanta una storia di tutto rispetto nell’alveo del rock italiano, ma che in questo mio capitolo è solo parte dell’introduzione, un cameo veloce e necessario. Faceva notare, e da qui vorrei partire, di come farsi un giro per le pagine Facebook, sempre lì, Umberto è come me nato negli anni Sessanta, dei protagonisti dell’ultimo X Factor equivale a fare un giro nel museo delle cere, con la sola differenza che nel museo delle cere in genere ci sono le statue statiche di personaggi famosi, lì si vede semplicemente il fermo immagine di chi ci era stato presentato, anche con parole eccessive, soprattutto con parole eccessive, penso a quelle del solito, che in quanto a marchettone con X Factor ha evidentemente familiarità, ma non solo, per non dire di quelle ...