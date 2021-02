I dubbi di Marinoni | “Tutti vaccinati entro giugno? Slogan | se saremo bravi sarà fine anno”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 9 febbraio 2021) La Lombardia sta entrando nella fase decisiva della campagna vaccinale contro il Covid-19: sabato 6 e domenica 7 febbraio in fiera a Milano circa 2.500 volontari dell’Azienda regionale dell’emergenza urgenza hricevuto la seconda dose del vaccino, durante una sperimentazione organizzata per individuare il percorso migliore per effettuare le inoculazioni in più punti del territorio regionale e 24 ore su 24, in modo da completare la campagna massivail mese di. Una condizione anticipata da Guido Bertolaso, responsabile della campagna di vaccinazione anti-Covid in Lombardia e coordinatore della specifica unità di crisi, che aveva ordinato che venissero cronometrati i tempi impiegati dall’inizio al termine della singola somministrazione per capire quanti fosse possibile farne in una giornata. La risposta è stata chiara: ...