Governo | Zingaretti | ' un marziano chi ha assillo dibattito congressuale adesso'

(Di martedì 9 febbraio 2021) Roma, 9 feb. (Adnkronos) - "Chi ha l'delmi sembra une fuori dalla realtà. Io non ho paura delma farò di tutto per tenere questo partito vicino alle persone e lontano dai marziani". Lo dice il segretario del Pd, Nicola, dopo l'incontro della delegazione dem con Mario Draghi.

LegaSalvini : MATTEO #SALVINI, IL SÌ A MARIO DRAGHI MANDA IN TILT LA SINISTRA: LA MOSSA DELLA LEGA FONDAMENTALE - Rinaldi_euro : Nicola Zingaretti, 'il peggior scenario possibile'. Salvini nel governo Draghi, il Pd perde il controllo: rovinosa… - fattoquotidiano : Governo, Zingaretti: “Faremo di tutto per preservare unità Pd-M5s-Leu. Vero obiettivo di Renzi era distruggerla” - infoitinterno : Governo: Zingaretti, 'Pd conferma fiducia a Draghi, soddisfatti contenuti e linee guida' | SassariNotizie 24 ore -… - infoitinterno : Governo Draghi, Zingaretti: 'Soddisfatti, visione condivisibile' -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Zingaretti

Tra i democratici gli imbarazzi non mancano nel dover stare in una presenza leghista. Ma cercano di marcare i punti: "Posso dire che siamo veramente molto ... Nicola, dopo l'incontro ..., da marziani parlare ora di congresso Pd 'Faro' di tutto per tenere questo partito vicino alle persone e lontano dai marziani'. Lo ha detto il segretario nazionale del Pd, Nicola ...(Agenzia Vista) Roma, 09 febbraio 2021 Zingaretti: "Su squadra e profilo decide Draghi" "Per quanto riguarda squadra e profilo di Governo, sarà una scelta di Draghi". Lo ha detto il segretario del Pd, ...Il segretario del Pd dopo l'incontro con il premier incaricato: "Non possiamo che confermare la nostra fiducia" ...