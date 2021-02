Governo: Salvini, 'con Draghi ci rivedremo ma non vediamo l'ora di partire' (Di martedì 9 febbraio 2021) Roma, 9 feb (Adnkronos) - "Non vediamo l'ora di partire". Lo ha detto Matteo Salvini lasciando la Camera dopo le consultazioni. Con Draghi "contiamo di rivederci, ma mi pare ci sia tanta voglia di ripartire. Speriamo che questo Governo parta presto", ha aggiunto il leader della Lega. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Roma, 9 feb (Adnkronos) - "Nonl'ora di". Lo ha detto Matteolasciando la Camera dopo le consultazioni. Con"contiamo di rivederci, ma mi pare ci sia tanta voglia di ri. Speriamo che questoparta presto", ha aggiunto il leader della Lega.

pfmajorino : #Salvini sostiene che porterà in dote al governo l'esperienza della sanità lombarda. Ecco: è proprio uno dei motivi… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 Febbraio: “Non condivido le tue idee, ma mi batterò fino alla morte affinché… - fattoquotidiano : Il governo Draghi non è ancora nato e rischia già di spaccarsi proprio sul tema che ha provocato la caduta del Cont… - alegio957 : RT @NFratoianni: #Salvini propone a Draghi di adottare il modello #Lombardia nella gestione della pandemia e come peculiarità del nuovo gov… - icapponidirenzo : @AndreaOrlandosp Non si sa perché queste cose non potevano farsi con il governo Conte, ci volevano proprio Salvini e Berlusconi? -