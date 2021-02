Febbre da Messi, la Pulce verso il Paris Saint-Germain? (Di martedì 9 febbraio 2021) Il futuro di Lionel Messi? Un enigma, sì. Ma fino a un certo punto. Le voci corrono e il futuro della Pulce resta l’argomento calcistico internazionale numero uno. Tanto che adesso, dopo l’ipotetica destinazione d’Oltremanica al Manchester City, si fanno insistenti i rumors che vorrebbero Leo presto in terra di Francia. Valige pronte, anzi. Destinazione: Parigi. All’ombra della Torre Eiffel Andiamo con ordine. Il contratto faraonico che lega al Barcellona uno dei calciatori più forti del pianeta scadrà quest’anno. Questo è il punto di partenza. Il rapporto con l’ambiente blaugrana è deteriorato e il desiderio del campione argentino è quello di prendere il largo. verso dove, però? Quando sei il più grande del mondo tutti ti vogliono ma c’è il rischio che nessuno ti pigli, per parafrasare il proverbio. Nelle ultime settimane si sono ... Leggi su velvetmag (Di martedì 9 febbraio 2021) Il futuro di Lionel? Un enigma, sì. Ma fino a un certo punto. Le voci corrono e il futuro dellaresta l’argomento calcistico internazionale numero uno. Tanto che adesso, dopo l’ipotetica destinazione d’Oltremanica al Manchester City, si fanno insistenti i rumors che vorrebbero Leo presto in terra di Francia. Valige pronte, anzi. Destinazione: Parigi. All’ombra della Torre Eiffel Andiamo con ordine. Il contratto faraonico che lega al Barcellona uno dei calciatori più forti del pianeta scadrà quest’anno. Questo è il punto di partenza. Il rapporto con l’ambiente blaugrana è deteriorato e il desiderio del campione argentino è quello di prendere il largo.dove, però? Quando sei il più grande del mondo tutti ti vogliono ma c’è il rischio che nessuno ti pigli, per parafrasare il proverbio. Nelle ultime settimane si sono ...

