Dayane Mello “choc” al GF Vip: “Alfonso Signorini mi arrapa, è troppo sexy” – VIDEO (Di martedì 9 febbraio 2021) Dayane Mello dopo la fine della puntata del Grande Fratello Vip si è lasciata andare ad una confessione inaspettata che ha “sconvolto” anche i concorrenti della Casa: “Alfonso Signorini mi arrapa”, afferma la modella brasiliana. Dayane Mello “choc”: “Alfonso Signorini mi arrapa, è troppo sexy” È interessante. Intrigante. Mi arrapa. È bello, mi piace! Ha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 9 febbraio 2021)dopo la fine della puntata del Grande Fratello Vip si è lasciata andare ad una confessione inaspettata che ha “sconvolto” anche i concorrenti della Casa: “mi”, afferma la modella brasiliana.”: “mi, è” È interessante. Intrigante. Mi. È bello, mi piace! Ha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

GrandeFratello : Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari. #GFVIP - GrandeFratello : Le bellissime parole di Dayane ?? #GFVIP - trash_italiano : #GFVIP, Dayane Mello su Alfonso Signorini: 'mi arrapa' – VIDEO - rosaInye : RT @bayxreche: Ragazze, direi che è arrivato il momento del nostro aereo iconico 'girls don't want boys, girls want dayane mello'. Ho tutt… - Vale77813712 : Se Dayane Mello dice che è rosso nessuno si permetta a dire il contrario?? AHAHAHAHAH Poi con la nomination che ha… -