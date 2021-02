Covid: Riccardi, ok incontro con prefetti su vaccinazioni AstraZeneca (Di martedì 9 febbraio 2021) Palmanova, 9 feb – Pur essendoci ancora una serie di interrogativi sul numero di vaccini che saranno a disposizione e sulla definizione di quelli che dovrebbero essere i ‘servizi essenziali’, l’intenzione della Regione è quella di partire con l’organizzazione della campagna vaccinale riservata agli under 55 appartenenti a determinate categorie professionali individuate dal Governo. In tal senso la collaborazione che oggi ci hanno garantito i prefetti è estremamente importante, in quanto comprenderebbe l’adozione di un piano senza prenotazioni, ma con la raccolta delle adesioni da parte delle articolazioni delle varie forze di polizie e delle forze armate per poi procedere con le vaccinazioni direttamente all’interno delle strutture”. Lo ha detto oggi il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo ... Leggi su udine20 (Di martedì 9 febbraio 2021) Palmanova, 9 feb – Pur essendoci ancora una serie di interrogativi sul numero di vaccini che saranno a disposizione e sulla definizione di quelli che dovrebbero essere i ‘servizi essenziali’, l’intenzione della Regione è quella di partire con l’organizzazione della campagna vaccinale riservata agli under 55 appartenenti a determinate categorie professionali individuate dal Governo. In tal senso la collaborazione che oggi ci hanno garantito iè estremamente importante, in quanto comprenderebbe l’adozione di un piano senza prenotazioni, ma con la raccolta delle adesioni da parte delle articolazioni delle varie forze di polizie e delle forze armate per poi procedere con ledirettamente all’interno delle strutture”. Lo ha detto oggi il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo ...

