Covid, Oms: "Fuga da laboratorio molto improbabile" (Di martedì 9 febbraio 2021) (Adnkronos) - Il Sars-Cov-2 è di origine animale, sebbene non sia stato possibile accertare quale, e "non ci sono prove" di trasmissione prima della sua individuazione a dicembre 2019 nella megalopoli cinese di Wuhan. Queste le conclusioni degli esperti dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e dei colleghi cinesi che hanno lavorato in Cina per ricostruire le origini della pandemia. "Estremamente improbabile" l'ipotesi della Fuga del virus da un laboratorio, ma non viene esclusa la possibilità di trasmissione con cibi congelati. Nel mondo, secondo i dati della Johns Hopkins University, sono più di 106 milioni di casi di Covid-19 con oltre 2,3 milioni di decessi. Il team è arrivato a Wuhan il 14 gennaio e, dopo due settimane di quarantena, ha visitato tra l'altro il mercato di Huanan e l'Istituto di virologia. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) (Adnkronos) - Il Sars-Cov-2 è di origine animale, sebbene non sia stato possibile accertare quale, e "non ci sono prove" di trasmissione prima della sua individuazione a dicembre 2019 nella megalopoli cinese di Wuhan. Queste le conclusioni degli esperti dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e dei colleghi cinesi che hanno lavorato in Cina per ricostruire le origini della pandemia. "Estremamente" l'ipotesi delladel virus da un, ma non viene esclusa la possibilità di trasmissione con cibi congelati. Nel mondo, secondo i dati della Johns Hopkins University, sono più di 106 milioni di casi di-19 con oltre 2,3 milioni di decessi. Il team è arrivato a Wuhan il 14 gennaio e, dopo due settimane di quarantena, ha visitato tra l'altro il mercato di Huanan e l'Istituto di virologia. ...

