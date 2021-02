Covid, 10.630 casi e 422 morti: il bollettino del 9 febbraio 2021 (Di martedì 9 febbraio 2021) Covid Italia, bollettino oggi 9 febbraio 2021: morti, contagi, guariti Ultime 24 ore Nuovi casi: 10.630 Decessi: 422 Secondo il bollettino di oggi, martedì 9 febbraio, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 10.630 i nuovi casi, contro i 7.970 di ieri, e 422 i morti (ieri erano stati 307). Leggi anche: 1. Dpcm, spostamenti tra Regioni e nuovo governo: ecco cosa può succedere dal 15 febbraio / 2. Sale l’allerta per le varianti del Covid: così l’Italia cerca di scongiurare la terza ondata / 3. Covid, Papa Francesco: “La crisi dei rapporti umani è la più grave” 4. Ricciardi lancia un appello a Draghi: “La ... Leggi su tpi (Di martedì 9 febbraio 2021)Italia,oggi 9, contagi, guariti Ultime 24 ore Nuovi: 10.630 Decessi: 422 Secondo ildi oggi, martedì 9, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 10.630 i nuovi, contro i 7.970 di ieri, e 422 i(ieri erano stati 307). Leggi anche: 1. Dpcm, spostamenti tra Regioni e nuovo governo: ecco cosa può succedere dal 15/ 2. Sale l’allerta per le varianti del: così l’Italia cerca di scongiurare la terza ondata / 3., Papa Francesco: “La crisi dei rapporti umani è la più grave” 4. Ricciardi lancia un appello a Draghi: “La ...

