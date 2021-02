Coronavirus, altri dodici morti in un giorno nelle Marche: sono 2.070 da inizio epidemia. Salgono i ricoverati/ La progressione del contagio (Di martedì 9 febbraio 2021) ANCONA - epidemia di Coronavirus , sono stati 12 i morti segnalati oggi, martedì 9 febbraio, dal Gores nelle Marche . Si tratta di 7 donne e 5 uomini, tutti già affetti da altre malattie. La vittima ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 9 febbraio 2021) ANCONA -distati 12 isegnalati oggi, martedì 9 febbraio, dal Gores. Si tratta di 7 donne e 5 uomini, tutti già affetti da altre malattie. La vittima ...

MediasetTgcom24 : CORONAVIRUS 9.660 nuovi contagi (oltre 244mila tamponi) e altri 499 morti - GoSolar01 : RT @BreakingItalyNe: CORONAVIRUS IN ITALIA: Altri 422 nuovi decessi nel Paese, in totale sono 92.002: Sale a 2.321.178 morti nel Mondo [UP… - BreakingItalyNe : CORONAVIRUS IN ITALIA: Altri 422 nuovi decessi nel Paese, in totale sono 92.002: Sale a 2.321.178 morti nel Mondo… - FatimaCurzio : RT @ultimenotizie: Sono 10.630 i contagi da #coronavirus in Italia oggi, 9 febbraio. Da ieri sono stati registrati altri 422 morti, un dato… - irejdoc1897 : RT @ultimenotizie: Sono 10.630 i contagi da #coronavirus in Italia oggi, 9 febbraio. Da ieri sono stati registrati altri 422 morti, un dato… -