Conferenza stampa Sanremo 2021, Amadeus: “Leggerezza e spensieratezza non devono mancare” (Di martedì 9 febbraio 2021) Dante Fabiani, vicecaporedattore Ufficio stampa Rai, apre la Conferenza stampa di Sanremo 2021 dal Viale Mazzini sede inedita della presentazione della kermesse designata a causa dell’emergenza sanitaria, essendosi svolta nella tradizionale location del Casinò Di Sanremo. La 71°esima edizione del Festival di Sanremo, si terrà dal 2 al 6 marzo. Amadeus inizia il suo intervento ricordando la scorsa edizione della kermesse con nostalgia degli assembramenti e mettendo l’accento sulla nuova edizione, ribadendo che sia unica nel suo genere: Io e Fiorello pur sapendo che viviamo una situazione difficilissima siamo consapevoli che milioni di persone avranno il piacere di distrarsi per cinque sere e pensare a uno show che ci appartiene. Noi abbiamo il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 9 febbraio 2021) Dante Fabiani, vicecaporedattore UfficioRai, apre ladidal Viale Mazzini sede inedita della presentazione della kermesse designata a causa dell’emergenza sanitaria, essendosi svolta nella tradizionale location del Casinò Di. La 71°esima edizione del Festival di, si terrà dal 2 al 6 marzo.inizia il suo intervento ricordando la scorsa edizione della kermesse con nostalgia degli assembramenti e mettendo l’accento sulla nuova edizione, ribadendo che sia unica nel suo genere: Io e Fiorello pur sapendo che viviamo una situazione difficilissima siamo consapevoli che milioni di persone avranno il piacere di distrarsi per cinque sere e pensare a uno show che ci appartiene. Noi abbiamo il ...

rtl1025 : ??@Negramaro e @AmorosoOF ospiti di #Sanremo2021. L'annuncio di #Amadeus in conferenza stampa. - SanremoRai : ?? #Sanremo2021: segui la conferenza stampa in diretta streaming ???? - borghi_claudio : No ma non può essere vero. conte che mette il TAVOLINO fuori da palazzo Chigi per fare la conferenza stampa. - Carla_Vacca96 : RT @rtl1025: ??@Negramaro e @AmorosoOF ospiti di #Sanremo2021. L'annuncio di #Amadeus in conferenza stampa. - morena_faenza : Via @TVSorrisi #Sanremo2021: le novità del Festival annunciate da Amadeus in conferenza stampa @SanremoRai -