Calabria, commissione d’accesso antimafia al Comune di Rosarno (Di martedì 9 febbraio 2021) REGGIO CALABRIA – Una commissione d’accesso antimafia al Comune di Rosarno è stata disposta dalla Prefettura di Reggio Calabria. Il prefetto Massimo Mariani, su delega del ministro dell’Interno, ha disposto l’accesso, che durerà tre mesi, al fine di svolgere accertamenti mirati ed approfondimenti allo scopo di verificare la presenza di eventuali forme di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso che possano aver condizionato o condizionare il buon funzionamento dell’Ente. Leggi su dire (Di martedì 9 febbraio 2021) REGGIO CALABRIA – Una commissione d’accesso antimafia al Comune di Rosarno è stata disposta dalla Prefettura di Reggio Calabria. Il prefetto Massimo Mariani, su delega del ministro dell’Interno, ha disposto l’accesso, che durerà tre mesi, al fine di svolgere accertamenti mirati ed approfondimenti allo scopo di verificare la presenza di eventuali forme di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso che possano aver condizionato o condizionare il buon funzionamento dell’Ente.

citynowit : La denuncia del consigliere @Federico Milia ?? - CaleEuropaEdic : Diventate #Follower della nostra Pagina #Flickr per seguire le attività che il #CentroEuropeDirect ‘#Eurokom Calabr… - CaleEuropaEdic : Mettete 'Mi Piace' alla nostra Pagina #YouTube per seguire le attività che il #CentroEuropeDirect #Eurokom ‘Calabri… - CaleEuropaEdic : Diventate #Follower della nostra Pagina #Flickr per seguire le attività che il #CentroEuropeDirect ‘#Eurokom Calabr… - reggiotv : Reggio Calabria. La Commissione pari opportunità, pace, diritti umani, relazioni internazionali e immigrazione di… -