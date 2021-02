Brescia, inchiesta per disastro ambientale: sequestrata l’azienda Caffaro. Cromo e mercurio sopra parametri di legge (Di martedì 9 febbraio 2021) La Procura di Brescia, nell’ambito di un’inchiesta per disastro ambientale, ha disposto il sequestro della Caffaro, storica azienda nel cuore della città dal 2003 e sito di interesse nazionale. Il provvedimento, eseguito dai carabinieri Forestale e disposto dal gip Alessandra Sabatucci su richiesta del sostituto procuratore Donato Greco e dell’aggiunto Silvio Bonfigli, è dovuto al continuo inquinamento dell’impianto, con valori di Cromo e mercurio ben al di sopra dei parametri di legge. È stato quindi nominato un custode giudiziario che dovrà garantire il mantenimento attivo della barriera idraulica che impedisce ai veleni di raggiungere la falda cittadina. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) La Procura di, nell’ambito di un’per, ha disposto il sequestro della, storica azienda nel cuore della città dal 2003 e sito di interesse nazionale. Il provvedimento, eseguito dai carabinieri Forestale e disposto dal gip Alessandra Sabatucci su richiesta del sostituto procuratore Donato Greco e dell’aggiunto Silvio Bonfigli, è dovuto al continuo inquinamento dell’impianto, con valori diben al dideidi. È stato quindi nominato un custode giudiziario che dovrà garantire il mantenimento attivo della barriera idraulica che impedisce ai veleni di raggiungere la falda cittadina. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

silviaballestra : RT @rep_milano: Sequestrata l'azienda Caffaro a Brescia: inchiesta per disastro ambientale - Stefaniaugo77 : RT @rep_milano: Sequestrata l'azienda Caffaro a Brescia: inchiesta per disastro ambientale - rep_milano : Sequestrata l'azienda Caffaro a Brescia: inchiesta per disastro ambientale - giornaleradiofm : Sequestrata la Caffaro, per la Procura di Brescia inquina ancora: (ANSA) - BRESCIA, 09 FEB - La Procura di Brescia,… - Profilo3Marco : RT @repubblica: Vaticano, inchiesta Becciu: Marogna presenta querela a Brescia contro i magistrati di Milano -

Ultime Notizie dalla rete : Brescia inchiesta Sequestrata la Caffaro, per la Procura di Brescia inquina ancora

La Procura di Brescia, nell'ambito di un'inchiesta per disastro ambientale, ha disposto il sequestro della Caffaro, storica azienda nel cuore della città dal 2003, Sito di interesse nazionale. Il provvedimento, ...

La Procura di Brescia ha sequestrato la Caffaro

Storico provvedimento a Brescia: i carabinieri forestali hanno messo i sigilli alla Caffaro di via Milano, in città, ... è stato disposto nell'ambito di un'inchiesta per disastro ambientale ed è dovuto ...

Brescia, inchiesta per disastro ambientale: sequestrata l’azienda Caffaro Il Fatto Quotidiano Brescia, Caffaro sequestrata: per la Procura inquina ancora

Cinquanta le persone coinvolte dalla decisione di lasciare il sito bresciano. Bonifica: anche qui si attende Roma per la convocazione alla firma del piano ...

Brescia, sequestrata la Caffaro: lotta contro il tempo per difendere la falda

L’azienda dei veleni nel cuore della città continua ad inquinare: valori di cromo e mercurio ben al di sopra dei parametri di legge. Nominato un custode giudiziario ...

La Procura di, nell'ambito di un'per disastro ambientale, ha disposto il sequestro della Caffaro, storica azienda nel cuore della città dal 2003, Sito di interesse nazionale. Il provvedimento, ...Storico provvedimento a: i carabinieri forestali hanno messo i sigilli alla Caffaro di via Milano, in città, ... è stato disposto nell'ambito di un'per disastro ambientale ed è dovuto ...Cinquanta le persone coinvolte dalla decisione di lasciare il sito bresciano. Bonifica: anche qui si attende Roma per la convocazione alla firma del piano ...L’azienda dei veleni nel cuore della città continua ad inquinare: valori di cromo e mercurio ben al di sopra dei parametri di legge. Nominato un custode giudiziario ...