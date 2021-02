Batterie italiane per auto elettriche, la ‘nuova vita’ dello stabilimento ex Whirpool di Caserta (Di martedì 9 febbraio 2021) L’ex Whirpool di Caserta produrrà Batterie italiane per auto elettriche. L’annuncio è stato dato dalla sottosegretaria del Mise Todde. ROMA – L’ex Whirpool di Caserta produrrà Batterie italiane per auto elettriche. E’ questa una delle ultime notizie date dalla sottosegretaria del Mise, Alessandra Todde. Lo stabilimento campano è stato rilevato dal gruppo italiano Seri Industrial e presto partirà il nuovo progetto. L’impianto ha una capacità installata iniziale di circa 300 MWh/anno di accumulatori litio. Un progetto destinato ad aumentare nel tempo in funzione alla richiesta. Una nuova vita, quindi, per l’ex Whirpool, pronta a diventare un punto ... Leggi su newsmondo (Di martedì 9 febbraio 2021) L’exdiprodurràper. L’annuncio è stato dato dalla sottosegretaria del Mise Todde. ROMA – L’exdiprodurràper. E’ questa una delle ultime notizie date dalla sottosegretaria del Mise, Alessandra Todde. Locampano è stato rilevato dal gruppo italiano Seri Industrial e presto partirà il nuovo progetto. L’impianto ha una capacità installata iniziale di circa 300 MWh/anno di accumulatori litio. Un progetto destinato ad aumentare nel tempo in funzione alla richiesta. Una nuova vita, quindi, per l’ex, pronta a diventare un punto ...

