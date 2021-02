Atletico Madrid, Simeone non cerca scuse: “Tanti out per Covid ma è il mondo che va così. Dobbiamo adattarci” (Di martedì 9 febbraio 2021) Non basta l'ormai solito Luis Suarez all'Atletico Madrid per avere la meglio del Celta Vigo nella sfida della 22^ giornata di Liga. I Colchoneros impattano 2-2 e non danno il colpo decisivo per staccare le rivali in classifica, ora comunque distanziate 8 punti. Nel post partita il tecnico dei madrileni Diego Simeone ha analizzato i temi caldi del match ma soprattutto il momento molto particolare che sta vivendo la squadra - e il mondo intero - a proposito dell'emergenza coronavirus.Simeone non cerca scusecaption id="attachment 1076331" align="alignnone" width="590" Simeone (getty images)/caption"Stiamo attraversando un periodo complicato nel mondo e Dobbiamo adattarci a tutte le situazioni e le vicende ... Leggi su itasportpress (Di martedì 9 febbraio 2021) Non basta l'ormai solito Luis Suarez all'per avere la meglio del Celta Vigo nella sfida della 22^ giornata di Liga. I Colchoneros impattano 2-2 e non danno il colpo decisivo per staccare le rivali in classifica, ora comunque distanziate 8 punti. Nel post partita il tecnico dei madrileni Diegoha analizzato i temi caldi del match ma soprattutto il momento molto particolare che sta vivendo la squadra - e ilintero - a proposito dell'emergenza coronavirus.noncaption id="attachment 1076331" align="alignnone" width="590"(getty images)/caption"Stiamo attraversando un periodo complicato nela tutte le situazioni e le vicende ...

