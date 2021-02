Xiaomi Mi 11 5G | creatività tascabile Prezzi | disponibilità | le cose fondamentali da sapere

Leggi su panorama

(Di lunedì 8 febbraio 2021) C'è lo «zoom magico», di nome e anche di fatto: il soggetto principale rimane fermo, a fuoco, mentre i dettagli sullo sfondo si avvicinano con ipnotica lentezza. C'è una specie di freezer parziale: una parte dell'immagine s'immobilizza, il resto intanto continua a scorrere. Ecco poi una sorta di Inception pronto all'uso, già proprio come nel film: la stessa scena si sdoppia, per metà si ribalta, si svolge in uno specchio rovesciato. E ancora, il protagonista di una clip si moltiplica in vari cloni di sé stesso, prima di ricomporsi a ritroso, come un nastro che si riavvolge. Se avete visto Alessandro Borghese all'inizio di ogni puntata di 4 ristoranti, avrete subito presente di che cosa si tratta. Sono tutti effetti speciali parecchio complessi, che richiedono una certa dimestichezza registica, post-produzione, pazienza, attrezzature costose e software astrusi. Oppure giusto il nuovo Mi ...