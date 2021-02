"Vuole mettere le mani su quei soldi". La Lega nel governo Draghi? Ecco l'ultimo delirio di Scanzi (Di lunedì 8 febbraio 2021) Per Andrea Scanzi tutti, Mario Draghi compreso, sperano che la Lega si sfili dal nuovo governo. Ospite a Otto e Mezzo nella puntata dell'8 febbraio, la firma del Fatto replica a Lilli Gruber. "Tutti, dal Pd al Movimento 5 Stelle, si augurano che Matteo Salvini non entri in maggioranza. Sarebbe più facile anche in Europa. La svolta - prosegue - è stata fatta da qualcuno che di politica ne capisce molto più di lui". E ancora: "Salvini Vuole mettere legittimamente le mani sui tanti soldi europei". Scanzi, in colLegamento con La7, porta come esempio alcune parole di Ursula von der Leyen, aggiungendo che anche il presidente della Commissione europea vorrebbe il Carroccio fuori. Quello di Draghi si ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) Per Andreatutti, Mariocompreso, sperano che lasi sfili dal nuovo. Ospite a Otto e Mezzo nella puntata dell'8 febbraio, la firma del Fatto replica a Lilli Gruber. "Tutti, dal Pd al Movimento 5 Stelle, si augurano che Matteo Salvini non entri in maggioranza. Sarebbe più facile anche in Europa. La svolta - prosegue - è stata fatta da qualcuno che di politica ne capisce molto più di lui". E ancora: "Salvinilegittimamente lesui tantieuropei"., in colmento con La7, porta come esempio alcune parole di Ursula von der Leyen, aggiungendo che anche il presidente della Commissione europea vorrebbe il Carroccio fuori. Quello disi ...

fattoquotidiano : B. TORNA A ROMA Berlusconi vuole quasi mettere il timbro a Draghi [di Gianluca Roselli] - marioricciard18 : RT @MariuzzoAndrea: ...per un paese sviluppato c'erano già prima, e se davvero, come sembra (e lo voglio credere, perché è proprio di una p… - dueauricolari : RT @vistanno: Sangio ha fatto un video contro la toxic masculinity (andando incontro a tanti insulti), quando avrebbe potuto semplicemente… - MariuzzoAndrea : ...per un paese sviluppato c'erano già prima, e se davvero, come sembra (e lo voglio credere, perché è proprio di u… - Antonio39148566 : RT @CastellinoLuigi: Tra questo schifo di pugnalate alle spalle e di politica vomitevole,c’è una cosa che mi consola, e cioè che il preside… -

Ultime Notizie dalla rete : Vuole mettere Messina: 'Con Draghi spread a 50'.No alla bad bank, i timori per UniCredit - Mps

... l'intervista a Bloomberg Tv è stata anche l'occasione per Messina per mettere sul tavolo ...diventa un elemento strategico per la profittabilità del business bancario e quindi il capo di Intesa vuole ...

Questa mousse al cioccolato pronta in 15 minuti è perfetta per concludere in bellezza la cena di San Valentino

San Valentino è la festa degli innamorati e, nel caso si optasse per una cena home made, ci vuole un dolce che conquisti la nostra dolce metà. La nostra proposta è un dessert al cucchiaio ...mettere 3 ...

Zaki e Dana: quando l’Egitto è più vicino di quanto vorremmo

In queste ore in Italia il nome sulla bocca di tutti è quello di Patrick Zaki, l’attivista egiziano incarcerato dal regime di al-Sisi.

Calciomercato Milan, i Galaxy a San Siro: voglia di Ibra!

L’attacante svedese e il Milan saranno chiamati a sedersi attorno ad un tavolo in Primavera per mettere nero su bianco, per continuare ancora insieme per un’altra stagione. Il direttore tecnico dei Ga ...

... l'intervista a Bloomberg Tv è stata anche l'occasione per Messina persul tavolo ...diventa un elemento strategico per la profittabilità del business bancario e quindi il capo di Intesa...San Valentino è la festa degli innamorati e, nel caso si optasse per una cena home made, ciun dolce che conquisti la nostra dolce metà. La nostra proposta è un dessert al cucchiaio ...3 ...In queste ore in Italia il nome sulla bocca di tutti è quello di Patrick Zaki, l’attivista egiziano incarcerato dal regime di al-Sisi.L’attacante svedese e il Milan saranno chiamati a sedersi attorno ad un tavolo in Primavera per mettere nero su bianco, per continuare ancora insieme per un’altra stagione. Il direttore tecnico dei Ga ...