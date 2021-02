Una donna ha perso il controllo del monopattino e si è schiantata contro un tir (Di lunedì 8 febbraio 2021) AGI - Una donna è morta questa mattina a Genova in un incidente stradale avvenuto all'incrocio tra via Fereggiano, via Monticelli e corso De Stefanis, nel quartiere di Marassi. La vittima stava guidando un monopattino elettrico. Federica Picasso, 35 anni, avrebbe perso il controllo del monopattino e sarebbe anadta a sbattere contro il tir che in quel momento le passava a fianco. L'impatto è stato così violento da farle perdere il casco. Il conducente del mezzo pesante, un italiano di 46 anni, è stato interrogato dagli agenti della municipale: sotto shock, è risultato negativo all'alcol test. Intanto un altro incidente con il monopattino si è verificato sempre a Genova, intorno alle 13, nella zona di Dinegro. Un uomo di circa 30 è caduto in maniera ... Leggi su agi (Di lunedì 8 febbraio 2021) AGI - Unaè morta questa mattina a Genova in un incidente stradale avvenuto all'incrocio tra via Fereggiano, via Monticelli e corso De Stefanis, nel quartiere di Marassi. La vittima stava guidando unelettrico. Federica Picasso, 35 anni, avrebbeildele sarebbe anadta a sbattereil tir che in quel momento le passava a fianco. L'impatto è stato così violento da farle perdere il casco. Il conducente del mezzo pesante, un italiano di 46 anni, è stato interrogato dagli agenti della municipale: sotto shock, è risultato negativo all'alcol test. Intanto un altro incidente con ilsi è verificato sempre a Genova, intorno alle 13, nella zona di Dinegro. Un uomo di circa 30 è caduto in maniera ...

