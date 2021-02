Tg Politico Parlamentare, edizione dell’8 febbraio 2021 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Venti ministri, tante donne, tecnici e personalità d’area. E’ questo lo schema sul quale il presidente incaricato Mario Draghi sta ragionando insieme al capo dello Stato, Sergio Mattarella. Nelle prossime 48-72 ore è probabile che l’ex governatore della Bce salga al Colle con la lista dei componenti del prossimo esecutivo. Il nodo da sciogliere resta quello delle presenze “politiche”, ma è ormai quasi deciso che i leader dei partiti resteranno fuori. Prende corpo, da questo punto di vista, una sorta di cabina di regia dei numeri uno della maggioranza nella quale confrontarsi periodicamente con il premier Draghi. Saranno espressione del Parlamento, invece, i vice ministri e i sottosegretari. Quanto al totoministri, per i posti nei dicasteri economici i nomi che girano sono quelli di Dario Scannapieco, Daniele Franco, Marcella Panucci, Enrico Giovannini, Carlo Cottarelli, Linda Laura Sabbadini ed Ernesto Maria Ruffini. All’Interno potrebbe restare Luciana Lamorgese mentre Marta Cartabia è data alla Giustizia e Patrizio Bianchi all’Istruzione. PARTI SOCIALI: SUBITO LA CONCERTAZIONE Leggi su dire (Di lunedì 8 febbraio 2021) Venti ministri, tante donne, tecnici e personalità d’area. E’ questo lo schema sul quale il presidente incaricato Mario Draghi sta ragionando insieme al capo dello Stato, Sergio Mattarella. Nelle prossime 48-72 ore è probabile che l’ex governatore della Bce salga al Colle con la lista dei componenti del prossimo esecutivo. Il nodo da sciogliere resta quello delle presenze “politiche”, ma è ormai quasi deciso che i leader dei partiti resteranno fuori. Prende corpo, da questo punto di vista, una sorta di cabina di regia dei numeri uno della maggioranza nella quale confrontarsi periodicamente con il premier Draghi. Saranno espressione del Parlamento, invece, i vice ministri e i sottosegretari. Quanto al totoministri, per i posti nei dicasteri economici i nomi che girano sono quelli di Dario Scannapieco, Daniele Franco, Marcella Panucci, Enrico Giovannini, Carlo Cottarelli, Linda Laura Sabbadini ed Ernesto Maria Ruffini. All’Interno potrebbe restare Luciana Lamorgese mentre Marta Cartabia è data alla Giustizia e Patrizio Bianchi all’Istruzione. PARTI SOCIALI: SUBITO LA CONCERTAZIONE

