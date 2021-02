Tesla investe 1,5 miliardi in Bitcoin, la nuova scommessa di Elon Musk (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tesla investe 1,5 miliardi in Bitcoin. E in futuro l’azienda accetterà come strumento di pagamento con le criptovalute. ROMA – La nuova scommessa di Elon Musk è la criptovaluta. Tesla ha investito 1,5 miliardi di dollari in Bitcoin per continuare la propria crescita sui mercati. Una decisione che ha portato ad una fiammata della stessa moneta. In meno di 20 minuti c’è stata una crescita del 15%. E i numeri sono destinati a crescere anche in futuro. La nuova scommessa di Elon Musk Una scommessa da parte di Elon Musk. Il fondatore di Tesla ha sempre guardato ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 8 febbraio 2021)1,5in. E in futuro l’azienda accetterà come strumento di pagamento con le criptovalute. ROMA – Ladiè la criptovaluta.ha investito 1,5di dollari inper continuare la propria crescita sui mercati. Una decisione che ha portato ad una fiammata della stessa moneta. In meno di 20 minuti c’è stata una crescita del 15%. E i numeri sono destinati a crescere anche in futuro. LadiUnada parte di. Il fondatore diha sempre guardato ...

