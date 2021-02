Temptation Island, Annamaria Laino contro il GF Vip (Di lunedì 8 febbraio 2021) Annamaria Laino, come molte ex concorrenti di Temptation Island, è appassionata di reality show, commentando molto spesso tramite i social ciò che accade in tv; il tragico evento che ha colpito Dayane Mello del Grande Fratello Vip, per la napoletana poteva essere gestito meglio, avanzando dei dubbi sul GF Vip. Annamaria Laino, piccola imprenditrice napoletana ed ex concorrente di Temptation Island 8, è molto appassionata di reality shows; il Grande Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 8 febbraio 2021), come molte ex concorrenti di, è appassionata di reality show, commentando molto spesso tramite i social ciò che accade in tv; il tragico evento che ha colpito Dayane Mello del Grande Fratello Vip, per la napoletana poteva essere gestito meglio, avanzando dei dubbi sul GF Vip., piccola imprenditrice napoletana ed ex concorrente di8, è molto appassionata di reality shows; il Grande Articolo completo: dal blog SoloDonna

JugeMadame : @helerrie Io non mi dimentico del Betta dai tempi di Temptation Island. - CrescenzoFilo : RT @giovismyshine: TEMPTATION ISLAND VERSIONE AMICI20, lo lascio anche a voi amici di twitter perché ve lo meritate #Amici20 - joyyears1 : RT @rebeccalodd: Ma non è vero che Giulia non farà nulla uscita dal Grande Fratello C'è Temptation Island Vip, che fai te ne privi? #tzvip - ziamseyes : RT @rebeccalodd: Ma non è vero che Giulia non farà nulla uscita dal Grande Fratello C'è Temptation Island Vip, che fai te ne privi? #tzvip - anna70219429 : @GF_diretta Carlotta ha fatto solo temptation island e non ne una vip , zenga invece e figlio di un personaggio fam… -