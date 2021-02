Super Bertolaso ha fretta, vaccinazioni veloci e in soli sette minuti. Ecco come (Di lunedì 8 febbraio 2021) Guido Bertolaso l’ha detto chiaro e tondo: vaccinare tutti i lombardi entro giugno. Appena nominato consulente per l’attuazione del piano di vaccinazione dal governatore Attilio Fontana, ha dichiarato che in Lombardia «dieci milioni di lombardi potrebbero essere vaccinati entro giugno». vaccinazioni, la strategia di Bertolaso La strategia di Bertolaso, come riporta Liberoquotidiano.it, è quella di accelerare i tempi, vaccinando una persona ogni sette minuti: meno di due minuti per l’accettazione, tre per l’anamnesi, due o tre per la somministrazione vera e propria, al netto degli intervalli. Più un quarto d’ora per l’osservazione finale. È questo quello che è avvenuto lo scorso week end a Milano Fiera. Proprio negli spazi che durante la prima ondata ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 8 febbraio 2021) Guidol’ha detto chiaro e tondo: vaccinare tutti i lombardi entro giugno. Appena nominato consulente per l’attuazione del piano di vaccinazione dal governatore Attilio Fontana, ha dichiarato che in Lombardia «dieci milioni di lombardi potrebbero essere vaccinati entro giugno»., la strategia diLa strategia diriporta Liberoquotidiano.it, è quella di accelerare i tempi, vaccinando una persona ogni: meno di dueper l’accettazione, tre per l’anamnesi, due o tre per la somministrazione vera e propria, al netto degli intervalli. Più un quarto d’ora per l’osservazione finale. È questo quello che è avvenuto lo scorso week end a Milano Fiera. Proprio negli spazi che durante la prima ondata ...

fattoquotidiano : #BERTOLASO “il Guido dei miracoli” ha ancora qualche grana da risolvere [di @VinzBis] - GianniVezzani1 : RT @SecolodItalia1: Super Bertolaso ha fretta, vaccinazioni veloci e in soli sette minuti. Ecco come - SecolodItalia1 : Super Bertolaso ha fretta, vaccinazioni veloci e in soli sette minuti. Ecco come - stikystikazz : @LegaSalvini Diciamo un po' più bravino di Arcuri? A breve bertolaso sostituirà Arcuri e partiranno tutte le inchie… - Compagno_Pert : @MolinengoLuigi @eziomauro @repubblica E qui viene descritto abbastanza bene come ha agito (e non agito) Bertolaso… -

Ultime Notizie dalla rete : Super Bertolaso Bertolaso, Abodi e Nistri, per il Campidoglio è corsa a tre nel centrodestra

L'ex capo della Protezione civile, Guido Bertolaso. Il generale dei carabinieri Giovanni Nistri. Il super dirigente alla guida dell'Istituto per il credito sportivo, Andrea Abodi. Il centrodestra si divide su Mario Draghi e il supporto al ...

Con Draghi può cadere Arcuri. E c'è già la data di scadenza

Walter Ricciardi ha già suggerito di sostituirlo con Giudo Bertolaso. E Saverio De Bonis , per dire,... è facile chiedano al banchiere un segnale dal prezzo tutto sommato modesto: la testa del super - ...

Bertolaso, Abodi e Nistri, per il Campidoglio è corsa a tre nel centrodestra

L’ex capo della Protezione civile, Guido Bertolaso. Il generale dei carabinieri Giovanni Nistri. Il super dirigente alla guida dell’Istituto per il credito sportivo, Andrea Abodi. Il centrodestra si d ...

Arcuri: “Il piano vaccinale procede nonostante i tagli, oggi supereremo il milione”

Il commissario straordinario racconta l'iter della campagna di immunizzazione, nella quale siamo il primo Paese europeo per dosi somministrate. Domani arriverà anche il farmaco di Astrazeneca e si att ...

L'ex capo della Protezione civile, Guido. Il generale dei carabinieri Giovanni Nistri. Ildirigente alla guida dell'Istituto per il credito sportivo, Andrea Abodi. Il centrodestra si divide su Mario Draghi e il supporto al ...Walter Ricciardi ha già suggerito di sostituirlo con Giudo. E Saverio De Bonis , per dire,... è facile chiedano al banchiere un segnale dal prezzo tutto sommato modesto: la testa del- ...L’ex capo della Protezione civile, Guido Bertolaso. Il generale dei carabinieri Giovanni Nistri. Il super dirigente alla guida dell’Istituto per il credito sportivo, Andrea Abodi. Il centrodestra si d ...Il commissario straordinario racconta l'iter della campagna di immunizzazione, nella quale siamo il primo Paese europeo per dosi somministrate. Domani arriverà anche il farmaco di Astrazeneca e si att ...